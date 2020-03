Saiba Mais Polícia AGORA - Polícia fecha rua no Giocondo Orsi onde mulher é mantida refém

Sandra de Jesus, 55 anos, foi mantida em cárcere privado por Jesus Gorgs, 43 anos, após um desentendimento do casal desde a madrugada desta quinta-feira (12), na rua Cláudia, no Giocondo Orsi.

Vizinhos confirmaram a nossa equipe de reportagem que o agressor é um pastor evangélico.

De acordo com informações do comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Wilmar Fernandes, o autor utilizava de uma tesoura contra Sandra e a manteve imobilizada em um cômodo da casa. Agressões e ameaças foram feitas a vítima.

Ainda segundo Wilmar foi necessária uma intervenção tática do BOPE. ‘’Uma equipe entrou no cômodo em que eles se encontravam, resgataram Sandra e imobilizaram o agressor, para evitar uma medida mais contundente contra a vida dela’’, afirmou.

A vítima se encontra fragilizada e bem abalada, e foi encaminhada ao posto de saúde com ferimentos a serem tratados.

Nas redes sociais, o perfil de Jesus foi excluído após ter publicado ao vivo as agressões e o momento em que ele cortava o cabelo dela.

Houve negociações até o momento em que foi percebido que não teria avanços. Jesus foi preso e levado pela polícia.

