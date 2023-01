Exército impediu prisões de manifestantes acampados em frente ao QG, diz jornal

Segundo o jornal Washington Post, o Exército teria impedido que a polícia prendesse manifestantes golpistas que estavam em frente ao quartel-general do Exército em Brasília após as invasões às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

A reportagem afirma que o Exército posicionou tanques e três linhas de soldados para impedir as detenções naquele dia, ação que possibilitou a fuga de diversos bolsonaristas que estavam acampados no local.

Segundo duas autoridades que conversaram com o jornal americano, o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, teria dito ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que eles não poderiam prender as pessoas que estavam no acampamento.

A versão apresentada pelo Washington Post bate com o depoimento do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dado nesta sexta-feira (13), onde se isentou de responsabilidade e disse que o Exército impediu a retirada do acampamento em dezembro.

