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PolÃ­cia

ExplosÃ£o de caminhÃ£o em lava-jato de Campo Grande deixa homem gravemente ferido

A empresa foi multada em R$ 80 mil pela PMA por irregularidades apÃ³s a explosÃ£o

22 marÃ§o 2026 - 14h11Brenda Assis

A Polícia Militar Ambiental constatou indícios de crime ambiental após atender a uma ocorrência de explosão em um caminhão-tanque, neste sábado (21), em Campo Grande.

Segundo a PMA, o caso aconteceu em um lava-jato às margens da BR-163, na saída para São Paulo. O caminhão realizava a limpeza interna de compartimentos que armazenavam resíduos de combustíveis inflamáveis quando houve a explosão.

Um funcionário ficou gravemente ferido, foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele é considerado grave.

Durante a vistoria, os policiais identificaram o extravasamento de substância potencialmente poluidora, caracterizada como petróleo in natura. Também foi constatado que o sistema de tratamento do local, com caixas separadoras de água e óleo, estava em condições precárias.

De acordo com a polícia, a chuva recente contribuiu para o transbordamento dessas estruturas, o que levou ao escoamento do material poluente e à infiltração no solo, com manchas de óleo em área de terra exposta.

Ainda conforme a PMA, os responsáveis pelo estabelecimento apresentaram apenas um alvará de funcionamento vencido. A licença ambiental apresentada não incluía a atividade de limpeza e descontaminação de produtos químicos. Outros documentos obrigatórios também não foram apresentados.

Diante das irregularidades, foi registrado, em tese, crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais, além de atividade potencialmente poluidora sem licença.

A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 80 mil, sendo R$ 20 mil por dano ambiental e R$ 60 mil pela operação sem licença. O local foi embargado e as atividades, paralisadas.

O caso será investigado.

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