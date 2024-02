Fábrica de cerveja falsa é fechada no Paraná

Uma operação da Polícia Militar de Curitiba fechou uma fábrica especializada em produzir cerveja adulterada. O caso aconteceu em Colombo, região metropolitana da cidade, durante a tarde de sexta-feira (23).

Conforme as informações divulgadas por sites locais, denúncias anônimas levaram as autoridades até o local. Na fábrica, foram encontradas 18.192 garrafas de cerveja adulteradas de diferentes marcas.

Por ser um lugar ilegal, as condições de armazenamento e também de limpeza do espaço estavam insalubres, pois o galpão estava sujo, com focos de criação de mosquitos da dengue, além de lixo, cola e materiais de estampagem de garrafas.

Além da PM, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e equipes de vigilância sanitária foram acionados para ajudar a lacrar o espaço.

Durante as investigações, foi descoberto que o local já teria sido usado como uma marmoraria há cerca de três anos, mas constava como um estabelecimento fechado e sem uso. Segundo a polícia, uma pessoa que estava dentro do barracão fugiu do local ao perceber a presença da equipe e ninguém foi preso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também