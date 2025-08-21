Facção paulista tem quantia milionária bloqueada e PF faz nova operação na Capital

Pelo menos três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (21) pela Polícia Federal, em Campo Grande, em mais nova ofensiva contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).
O objetivo é bloquear mais de R$ 2,7 milhões da facção paulista, por meio da Operação Fruto Envenenado.
Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos.
As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo.
Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"
Polícia
Adolescente que se afogou em piscina de clube morre em Campo Grande
Polícia
Condenados por estupro são presos em Iguatemi
Polícia
Carro fica completamente destruído após motorista atropelar capivara em Anastácio
Polícia
Mulher é perseguida, agredida e ameaçada de morte pelo ex em Nova Andradina
Polícia
Bebê de 1 ano, filho de escrivão da Polícia Civil, morre em Nova Andradina
Polícia
Condenado por estuprar a filha é preso em Dourados
Polícia
Motociclista morre ao bater na traseira de caminhonete na BR-158
Polícia