Polícia

Facção paulista tem quantia milionária bloqueada e PF faz nova operação na Capital

Ação policial cumpre três mandados de busca e apreensão

21 agosto 2025 - 08h36Luiz Vinicius
Operação acontece em Campo GrandeOperação acontece em Campo Grande   (Divulgação/PF)

Pelo menos três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (21) pela Polícia Federal, em Campo Grande, em mais nova ofensiva contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O objetivo é bloquear mais de R$ 2,7 milhões da facção paulista, por meio da Operação Fruto Envenenado.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos.

As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo.

Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos.

