Justiça retira tornozeleira eletrônica de Fahd Jamil

A Justiça decidiu retirar a tornozeleira eletrônica de Fahd Jamil, de 81 anos, um dos alvos investigados pela Operação Omertà. Atualmente, ele se encontra em regime de cumprimento de pena domiciliar desde agosto do ano passado.

A decisão foi assinada pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande. Porém, mesmo com a retirada, Fahd ainda precisará cumprir outras medidas cautelares, composta no documento.

Sem o monitoramento eletrônico, o 'Rei da Fronteira' não poderá se mudar sem comunicar à Justiça, não poderá se ausentar da cidade de Campo Grande por mais de oito dias sem autorização, deverá comparecer nas audiências, recolhimento domiciliar entre 20h e 6h de segunda a sexta e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados, além do comparecimento mensal ao Fórum.

Ainda na decisão, a Justiça relembrou a absolvição de Fahd em algumas acusações de crimes de corrupção ativa e passiva, obstrução à Justiça e lavagem de dinheiro.

Em agosto do ano passado, o advogado Gustavo Badaró havia dito ao JD1 Notícias que Fahd Jamil cumpria rigorosamente as medidas impostas e que não houve descumprimento por parte do uso do monitoramento eletrônico enquanto esteve no regime domiciliar.

