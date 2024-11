Falta de atenção causa acidente e quase termina em tragédia em Chapadão do Sul

Dois veículos ficaram completamente destruídos após uma colisão ocorrida na saída do posto Novo Mato Grosso, em Chapadão do Sul, durante a noite de quinta-feira (7).

Conforme as informações iniciais, o motorista de um Ford Fiesta, que transportava uma família que mora na zona rural e parou no posto para jantar após fazer compras na cidade, entrou na rodovia sem perceber que uma Volkswagen Saveiro estava se aproximando rapidamente.

Por conta da ação, o condutor da pick-up não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a traseira do veículo em que a família estava. Com o impacto, os dois carros foram jogados para fora da pista, sendo que o Fista parou sobre o alambrado de uma empresa e a Saveiro às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros as vítimas e as encaminhando para unidade hospitalar. Segundo o site Correio News, como o trecho não mais pertence a concessionária WAY 306, e agora pertence ao município, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e realizou controle do trânsito.

