Família busca por adolescente que está desaparecida

A família de Emilly Karoline Pereira Silva , 15 anos, busca informações que ajudem a localizar o paradeiro da adolescente que desapareceu no domingo (15), em Fátima do Sul.

De acordo com a mãe, Marcela Pereira Ortiz, 37 anos, Emilly estava em casa até a noite de domingo. “Chegamos da igreja, jantamos e fomos todos dormir. Suspeito que ela tenha saído depois das 22h, quando todos estavam dormindo. Acordei vi que ela não estava mais no seu quarto”, relatou.

Marcela destaca que a filha nunca teve problemas com a família que a motivasse a sair de casa e não mantinha nenhum relacionamento amoroso. A mãe foi à escola onde a adolescente estuda para conversar com as amigas da filha, na esperança de obter alguma informação que ajude, mas sem sucesso.

“Estou desesperada não sei mais onde procurar já registrei o boletim de ocorrência, fiz buscas pelas imediações até o trevo de Dourados e nada”, disse. A adolescente tem familiares em Dourados e Rio Brilhante, mas em nenhum desses lugares foi vista.

Qualquer informação que ajude na localização de Emilly pode ser repassada à família pelo número (67) 99602-4277.

