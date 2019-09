Filho de líder classista de MS , morre em acidente em SP

O pecuarista, Rafael Marques Garcia, faleceu na noite de sábado (14), em um acidente na estrada enquanto viajava para Araçatuba (SP), a vítima era filho do ex presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindisfiscal), Marco Aurélio.



Marco Aurélio afirma que as causas do acidente são desconhecidas e que as informações são de que o veículo em que Rafael estava derrapou em uma curva, do qual ele foi arremesado, e acabou vindo a óbito.



Rafael viajava de Louisine em São Paulo para Araçatuba no mesmo estado. O pai de Rafael recebeu a informação do acidente enquanto ia para a comemoração de 30 anos do Sindifiscal.



O atual presidente do sindicato, Francisco Carlos de Assis,

prestou suas condolências pelo ocorrido. "É uma tragédia, o Marco Aurélio é um baluarte dentro do nosso sindicato, a categoria está muito sentida, pelo que ocorreu ao seu filho, ainda mais porque comemorávamos os 30 anos ontem, nossos colegas estão consternados", lamentou.



O velório está sendo em Tupã (SP), na capela Tamois. O sepultamento será as 17h no cemitério das Palmeiras na mesma cidade.



