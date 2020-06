Família busca por homem que desapareceu no Rita Vieira

A família de Luciano Ferreira Acosta, 42 anos, busca por informações dele que saiu de casa, no bairro Rita Vieira, na manhã desta segunda-feira (1) e não deu mais notícias.

Ao JD1 Notícias, a cunhada de Luciano informou que ele saiu por volta das 8h dizendo que iria alinhar o carro. Ele parou no posto de gasolina que fica no mesmo bairro e abasteceu o veículo. Por volta das 9h, foi feito um saque na conta de Luciano, no valor de R$ 900. A partir de então ele não atendeu mais o celular.

A cunhada disse que, o medo maior da família é de que Luciano estaria negociando o carro, e possa ter sido vítima de roubo. “De depende ele foi mostrar esse carro, não sabemos. Ele não tem esse costume [de sair e não dar noticias]. Ele é muito ligado à família e nunca fez isso”, relatou.

Luciano saiu de casa vestindo calça jeans e camisa polo listrada com verde e branco e sapato. O carro dele é um Pejout 307 de cor preta e placa HHS 0307

