Família desesperada procura por Isabelle que sumiu no Los Angeles

A família da jovem Isabelle Vitória, 12 anos, procura pela menina que desapareceu na noite de sexta-feira (15), da casa onde mora no bairro Los Angeles, “A gente está desesperado atrás dela”, falou a tia que mora com ela.

De acordo com a tia de Isabelle, Marina Benicia, 26 anos, a menina mora com ela e com a avó e nunca sumiu ou saiu de casa. “Ela nunca fez isso, é uma criança tranquila, ela estava no portão de casa ontem por volta das 18h30 da noite, quando a avó chamou ela para dentro por causa do frio, e ela falou que ficaria no portão mais um pouco”, comentou.

Marina conta que ouviu o portão bater e quando saiu na frente de casa, a menina já não estava mais. “O vizinho da frente disse que ela entrou em um Pálio Wekeend verde, com três rapazes dentro”, afirmou a tia.

A tia ainda alega que conseguiu ligar para Isabelle por volta das 19h horas no mesmo dia, porém outra mulher atendeu falando que a criança estava com ela e estava bem e desligou o celular sem falar mais nada, e até então o celular permanece inativo.

Marina conta que Isabelle nunca teve divergência com a família, porém vivia no celular. “Ela vive no WhatsApp, a gente acha que alguém influenciou ela por lá”, falou.

A família ligou no 190 no mesmo dia, e de acordo com Marina, a polícia acionou as viaturas de todos os departamentos para procurar. Prucuraram no bairro todo, e nas Moreninhas também que é onde Isabelle estuda, porém ninguém encontrou.

Novamente um agente que atende o 190 ligou para a família hoje pela manhã e os auxiliou a realizar um boletim de ocorrência online.

Segundo a tia a última vez que a Isabelle foi vista ela estava com um short jeans, chinelos e um casaco listrado de branco com rosa.

Qualquer informações sobre o paradeiro de Isabelle Vitória, entrar em contato com o 190 ou nos números: (67) 99283-2458, falar com o avô, ou falar com Marina no (67) 99276-1429.

