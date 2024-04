Família escapa da morte ao acordar com a casa em chamas em Bataguassu

Uma família conseguiu escapar da morte, depois de acordar com a casa em chamas e fugir pulando o muro do imóvel. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (15), na região central da cidade.

Conforme as informações iniciais, as chamas teriam começado na fiação elétrica da sala, se espalhando para a cozinha. Os dois cômodos foram completamente destruídos pelo fogo.

Móveis como sofás, armários, geladeira, estantes e eletrodomésticos acabaram queimando no incêndio. O forro da casa queimou nos quartos, mas não chegou a se espalhar.

Por conta do incêndio, o telhado da sala caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando o combate as chamas. Para os militares, o proprietário do imóvel contou que estava dormido quando acordou com a fumaça tomando conta de tudo.

Ao ver a cena, ele pegou a esposa e o filho antes de sair correndo. Para fugir, eles precisaram pular o muro do imóvel. Porém, dentro da casa ficaram um cachorro e um hamster, que foram resgatados sem ferimentos.

