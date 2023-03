Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar durante a manhã desta segunda-feira (20), na BR-060, em Sidrolândia.

Conforme o site Sidrolândia News, as vítimas estavam em um Fiat Uno sentido Nioaque quando o motorista acabou perdendo o controle do veículo, capotando na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontrou os ocupantes já fora do veículo. O motorista, identificado como Carlos Ibanes, estava com dois cortes na cabeça e um escoriação no peito.

Além dele, estavam no veículo mulher e filha e apenas dois anos de idade. Mãe e filha foram socorridas sem ferimentos apenas reclamavam de dores no corpo.

Todos os ocupantes foram encaminhados para o Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa.

