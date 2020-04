Fazendeiro pagará 28 mil por desmatar 27 hectares de vegetação

Um homem, 68 anos, foi atuado e multado em R$ 28 mil, nesta quarta-feira (09), após desmatar ilegalmente 27,29 hectares de vegetação nativa para realizar o plantio de lavoura, em uma fazenda localizada em Bataguassu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o desmatamento verificado por imagem de satélites, medido com GPS e caracterizado o uso atual da área com drone, já ocorria há um tempo e a área já estava com plantio de lavoura.

Além disso, a madeira proveniente da vegetação desmatada não mais se encontrava no local.

Durante a Operação Semana Santa, agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) foram até o local e confirmaram o desmatamento ilegal de 27,29 hectares de vegetação nativa.

O dono da fazenda, que mora em Presidente Venceslau (SP), foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 28.000,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

