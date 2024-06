Fé nas malucas: Com 15 dias de namoro, jovem tenta matar companheiro por ciúmes

Uma jovem, de apenas 20 anos, foi presa ao tentar matar o namorado com 15 dias de relacionamento e ainda desacatar policiais militares durante a noite quinta (13) e madrugada de sexta-feira (14), no Parque das Nações II, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal está junto há 15 dias. Ontem, eles estavam bebendo em uma conveniência quando começaram a brigar por causa de ciúmes. Em determinado momento, a jovem empurrou o companheiro contra a parede e passou a desferir socos em seu rosto e pelo corpo do rapaz.

Na sequência a mulher saiu do estabelecimento, indo até em casa para buscar facas e voltando para tentar matar o companheiro. O rapaz foi atingido por dois golpes na região da costela e ficou com um ralado no ombro por conta de uma queda.

Para se ‘defender’, o rapaz acertou um soco na boca de sua companheira. A Polícia Militar foi acionada para ir até o local, atendendo a ocorrência. Ao chegar, eles foram xingados pela jovem.

Durante confusão, ela desacatou os policiais dizendo: “Vocês não são policiais. São uns ‘policiaizinhos’ de nada. Vocês são uns policiais de bosta igual meu namorado”, disse.

Diante da situação, ela foi presa e levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), do município, onde o caso foi registrado como desacato e lesão corporal dolosa.

