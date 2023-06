Feitiço contra feiticeiro: matador de aluguel e faccionado sofre atentado na fronteira

Lembra da frase 'o feitiço virou contra o feiticeiro'? Pois bem! Durante esse final de semana, na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, o faccionado e matador de aluguel Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, de 37 anos, foi alvo de um atentado a tiros em Pedro Juan Caballero.

Ele, conhecido no lado paraguaio pelos crimes de homicídio, sequestro e outros, faz parte do PCC (Primeiro Comando Capital). Nelson teria sido atingido superficialmente em seu rosto após os disparos feitos por pistoleiros.

Segundo informações da Rádio Urundey, o atentado aconteceu já na madrugada deste domingo (18) no bairro Mariscal Estigarribia, em Pedro Juan.

Ainda conforme a rádio, os atiradores estavam em uma caminhonete Mitsubishi Triton e encostaram próximo ao veículo em que Nelson estava, uma Chevrolet Silverado, de cor branca. Um dos tiros pegou no vidro dianteiro.

Nelson permanecerá internado no hospital em observação. Conforme informações da Polícia Nacional, os projéteis seriam de calibre 7.62 e encontraram uma arma no carro do faccionado, sendo uma pistola de calibre 9 milímetros.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também