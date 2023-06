Feminicídio: Rapaz mata namorada com facada no pescoço e tenta se matar no Caiobá

Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, morreu após receber uma única facada em seu pescoço na noite desta quinta-feira (29), na rua Janaina de Chacha Melo, no Portal Caiobá, em Campo Grande. O autor da facada foi seu namorado, de 25 anos, que tentou se matar na sequência, mas foi impedido por familiares.

O crime de feminicídio ainda teria acontecido diante do filho da vítima, de 7 anos, que procurou ajuda de populares ao sair gritando pelas ruas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares informaram a Polícia Militar que ouviram gritos de "você matou minha mãe" e ao checarem o local, visualizaram a vítima com um forte sangramento no pescoço, pedindo ajuda e caindo ao solo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar pelo local, não pôde fazer nada a respeito, pois a jovem não apresentava sinais vitais.

Uma vizinha auxiliou a criança até a chegada de um responsável. Ainda conforme informações do registro policial, a suspeito fugiu da cena do crime e logo em seguida, os policiais descobriram o endereço de sua residência.

Ao chegar pelo local, o rapaz foi encontrado tentado tirar a própria vida com uma corda, mas antes de consumar o suicídio, familiares impediram a ação e os militares deram voz de prisão, mas ele precisou ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa, pois estava inconsciente, mas estável.

Ele permanecerá sob escolta policial até que receba alta e seja encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado como feminicídio.

