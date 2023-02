Festança tem confusão e homem esfaqueado várias vezes na Moreninha

Um homem, de 37 anos, foi socorrido com graves ferimentos ocasionados a golpes de faca na noite de domingo (29) durante uma festa que acontecia no bairro Vila Moreninha III, em Campo Grande. Houve uma confusão e a vítima acabou sendo o alvo das agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na festa, quando em determinado momento houve uma discussão envolvendo outras pessoas e ao se virar de costas, o homem acabou sendo atingido por diversos golpes com um objeto cortante.

Os golpes atingiram a cervical, cabeça e as costas. Ferido, o rapaz procurou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas e por lá conversou com a Polícia Militar e relatou todo o caso, afirmando que não deseja representar, pois não conhece o autor.

A vítima aguardaria uma transferência devido aos ferimentos e do quadro de saúde, pois inspira cuidados médicos especializados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

