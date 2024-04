Filha é agredida pela mãe com cacos de vidro e pedaços de madeira no Nova Lima

Jovem, de 21 anos, foi agredida com cacos de vidro e pedaços de madeira em golpes desferidos pela própria mãe, de 37 anos, presa em flagrante no Nova Lima, em Campo Grande. O episódio aconteceu na manhã do último domingo (21), mas teve sua divulgação nesta terça-feira (23), data em que a suspeita passa por audiência de custódia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que ficou com lesões aparentes nos braços, ombro e pernas. Ela relatou para a Polícia Militar que sofreu ameaças da mãe, que portava uma faca no momento do crime.

A suspeita não mora com a filha e disse estar vivendo em situação de rua. A jovem explicou para os policiais que tentou a ajudar a mãe acolhendo ela na própria residência, oferecendo roupas limpas, alimentação e moradia, contudo, a mulher apresenta descontrole emocional.

No local da ocorrência, enquanto os militares atendiam a situação, populares se mostraram furiosos e tentaram linchar a mulher. A suspeita estava com uma lesão no dedo da mão esquerda, possivelmente da tentativa de agressão dos moradores, mas ela alegou que foram os policiais que quebraram seu dedo.

Por conta dessa lesão, ela foi levada para atendimento numa unidade de saúde. Porém, o médico informou que era apenas uma luxação e um pequeno corte, onde ela recebeu os curativos e foi encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal no âmbito familiar. A filha

