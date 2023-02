Filha e genro são presos após sequestrarem e internarem idosa à força

O casal Rafael Machado e Patrícia Reis Machado foram presos na tarde desta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro, por sequestrarem a mãe dela e a internarem em uma clínica psiquiátrica à força. As informações são do g1.

A idosa, que esteve internada à força em uma clínica psiquiátrica desde o dia 6 de fevereiro, foi sequestrada enquanto saía de uma agência bancária, quando dois homens a colocaram dentro de uma ambulância.

Segundo informações da polícia, a idosa chegou a pensar que estava sendo vítima de uma “saidinha de banco” ou sequestro relâmpago, mas percebeu do que se tratava ao ser informada pelo sequestrador que “era coisa de família”.

As investigações apontaram que a motivação do crime seria uma denúncia feita pela vítima contra os maus-tratos que os dois netos, de 2 e 9 anos, sofriam nas mãos dos pais.

Segundo os médicos, a vítima não tem problemas psiquiátricos nem necessidades terapêuticas, e agora a polícia investiga a conduta de médicos, enfermeiros e demais funcionários da clínica.

