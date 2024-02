Filha encontra pai sem vida após alta hospitalar em Campo Grande

Neste último domingo (11), João Batista Teles, de 63 anos, veio a óbito, possivelmente de complicações cardíacas, logo após receber alta médica da Santa Casa de Campo Grande. O fato ocorreu entre 15h30 e 15h51.

Segundo o Boletim de Ocorrência, João Batista Teles havia dado entrada na Santa Casa com problemas cardíacos e, no mesmo dia de sua morte, recebeu alta, sendo conduzido de volta à sua residência na Rua Treze de Novembro, bairro Jardim Morenão.

A filha da vítima, de 36 anos, foi chamada ao local e encontrou o pai já sem vida, conforme registrado no documento policial. O Corpo de Bombeiros Militar - 193 enviou uma equipe médica à residência, que apenas pôde constatar o óbito.

O caso foi registrado como morte natural pela filha da vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - CEPOL.

