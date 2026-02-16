Menu
Filho é detido por violência doméstica contra a mãe em Ribas do Rio Pardo

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Avenida Jesuíno Álvares de Barros

16 fevereiro 2026 - 12h52Sarah Chaves, com Rádio 90fm
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Um homem foi detido na tarde de domingo (15) após ser acusado de agredir e ameaçar a própria mãe em Ribas do Rio Pardo. O caso foi registrado como violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar do 13º CIPM, a equipe foi acionada por volta das 13h10 para atender a ocorrência na Avenida Jesuíno Álvares de Barros. No endereço, os policiais constataram que, após uma discussão familiar, o suspeito teria ameaçado e agredido a mãe dentro da casa dela.

Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais. A ocorrência foi registrada como ameaça e injúria real, ambas no contexto de violência doméstica.

A vítima recebeu apoio e o caso será apurado pelas autoridades. A Polícia Militar orienta que situações de violência doméstica sejam denunciadas imediatamente pelo telefone 190.

