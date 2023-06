Filho mata o pai com facada no pescoço em MS

Verlin Santos Oliveira, de 31 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço desferida pelo seu próprio filho durante uma discussão no sábado (18), no Assentamento Santo Antônio, localizado no município de Itaquiraí.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima bebia com outros dois amigos. Para as equipes policiais, as testemunhas contaram que em determinado momento, Verlin e o filho começaram a discutir.

Logo em seguida, o rapaz saiu correndo da residência. Os amigos da vítima não teriam notado de imediato o que teria acontecido, mas ao se aproximarem viu Verlin sangrando após ser golpeado no pescoço.

Eles foram responsáveis por acionar a Polícia Militar para comunicar o ocorrido. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Perícia Técnica da cidade de Naviraí, que atendeu a ocorrência.

Apesar da suspeita, não consta no boletim de ocorrência informações sobre o paradeiro do filho da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como homicídio simples.

