Filho que tomou as dores da mãe e tentou matar padrasto a tiros é preso na Capital

Um rapaz, de 30 anos, que estava sendo procurado por tentar matar o padrasto em abril de 2022, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (23) pela DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o mandando de prisão preventiva havia sido pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Como não foi encontrado durante o processo, foi decretada sua prisão.

Tentativa de assassinato – no dia 25 de abril de 2022, ainda com 28 anos, o suspeito efetuou vários disparos contra o padrasto no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Na época, segundo o registro policial, a tentativa de homicídio teria acontecido após uma discussão entre a mãe do autor e a vítima. Ao tomar partido na briga e carregar as ‘dores da mãe’ o rapaz acabou atirando e acertando a perna do homem, que tinha 39 anos.

Ele foi por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes procurar ajuda. Os enfermeiros procuraram a Polícia Militar, que foram até o local atender a ocorrência de lesão por arma de fogo.

