Filhos morrem e mãe fica gravemente ferida após atropelamento

Jônathas Padilha, com informações do MS News

Uma criança e uma pessoa morreram na noite desse sábado (28), após serem atropeladas por um carro que estava fugindo em alta velocidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de não parar em um bloqueio na BR-267, nas imediações do município de Nova Andradina, a 240km de Campo Grande.

A mãe dos dois mortos, uma professora identificada como Simone, também foi atingida pelo veículo, ficando em estado grave de saúde e foi encaminhada para o Hospital de Nova Andradina.

De acordo com informações, a família estava no canteiro da rodovia e ia a rodoviária, quando o carro, dirigido por um homem, pulou o canteiro, atingindo as três vítimas e depois colidindo com a lateral de uma carreta.

O homem que dirigia o veículo em fuga ficou preso dentro do carro e não conseguiu fugir, após os policias o encaminharem para a viatura, populares revoltados, tentaram linchar o criminoso.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Nova Andradina foram ao local para dar suporte e realizar as investigações sobre o caso.

O crime aconteceu próximo a rotatória da MS-134, que fica no distrito da Nova Casa Verde, a cerca de 56 quilômetros de Nova Andradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também