Filhos viram a mãe ser morta a facadas pelo pai em Sidrolândia

A morte de Celeste Josefina Gonzales Misel, de 23 anos, foi presenciada pelos três filhos menores de idade da vítima. Após o autor, identificado como Willians Adonis, de 29 anos, fugir da residência as crianças foram até os vizinhos para pedir ajudar e salvar a mãe.

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (24) na Rua Doutor Antônio Corrêa da Costa, no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

A família de venezuelanos teria se mudado para a cidade há cerca de cinco meses, após conseguirem um emprego na região. Na tarde de hoje, por motivos ainda desconhecidos, Celeste foi esfaqueada até a morte na frente dos filhos.

A delegada Barbara Fachetti Ribeiro, da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, detalhou que apesar de ainda não poder precisar o número de facadas desferidas na vítima, o cenário dentro da residência é “devastadora”.

“O local está bem ensanguentado. Ela levou mais de uma facada, pelo que a Perícia já pode constatar ali. Bem devastador o local, cena de muita violência”, comentou a delegada com a imprensa.

As crianças foram encaminhadas para um abrigo da cidade pelo Conselho Tutelar, que foi acionado para prestar apoio na ocorrência.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia estão no local para fazer as investigações sobre o caso.

