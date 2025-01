Final feliz: Após passar a noite na rua, criança desaparecida no Estrela Dalva volta para casa

Após quase 24h de desespero, o pequeno Davi Emanuel de 12 anos, foi encontrado durante a manhã desta sexta-feira (17). Ele estava na casa de um amigo.

Conforme o apurado pelo JD1, com a mãe do menino, Michele Brenda, ele teria ido para essa residência durante a manhã de hoje, onde recebeu alimento após passar a noite na rua. “O pai do amiguinho dele ligou pra gente, para poder ir lá buscar o Davi e acabamos de chegar em casa”, disse a genitora emocionada.

Briga e sumiço – Durante a tarde de quinta, ele teve uma briga com a irmã mais velha. Por motivos ainda não esclarecidos, a acabou ficando para fora da residência, até o momento em que subiu no telhado e não foi mais visto.

Imagens de câmeras de segurança de uma vizinha mostram até o momento em que a criança sobe no telhado e depois não aparece mais.

Por sorte, ele procurou a casa de um amigo, recebendo ajuda e voltando para sua família.

