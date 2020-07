Fiscalização em padaria termina com confusão e gritos de “comunista”

Flávio Veras, com informações do Região News

Com palavrões e chamados de comunistas, fiscais da Prefeitura de Sidrolândia fecharam uma padaria na noite da última sexta-feira (11) na cidade. A medida foi adotada porque a proprietária do local foi diagnosticada com novo coronavírus (Covid-19), mas continuava trabalhando no local, assim como uma funcionária com sintomas da doença e que tinha recomendação médica de cumprir quarentena por uma semana.

As informações são do site Região News. Ainda conforme a reportagem, os fiscais foram até o local para cumprimento de decretos de biossegurança contra o coronavírus e de toque de recolher. A funcionária, assim como a patroa, recebeu recomendação médica para se afastar das funções, mas continuava a atuar no atendimento a clientes porque não havia conseguido a dispensa.

Pela manhã, o estabelecimento chegou a ser notificado pela Vigilância a fechar as portas e providenciar a descontaminação. Por volta das 18h30, nova vistoria constatou que a funcionária continuava a trabalhar e sem máscara. O proprietário foi orientado a fechar o local, dispensar a trabalhadora e providenciar a higienização.

Contudo, houve discussão com agressões verbais por parte de clientes e do proprietário –conforme o Região News, as afirmações foi de que a medida seria desnecessária por ser uma coisa de “comunista” e uma trama para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Diante da recusa, ameaçou-se chamar a PM e fechar o estabelecimento, com instituição de multa e cassação do alvará.

Somente após essa situação aceitou-se em adotar as medidas. Por volta das 22h, uma empresa de Campo Grande contratada emergencialmente foi ao local realizar a desinfecção.

