Fogo em amontoado de lixo sai do controle e parte de pousada é incendiada em MS

Parte de uma pousada foi consumida pelo fogo em Bataguassu, após uma propriedade rural causar um incêndio em um amontoado de lixo.

Conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental), depois de ser localizado, o proprietário do local contou que as chamas saíram do controle, atingindo a vegetação e se espalhando pela região. Ele detalhou que chegou a pedir ajuda a vizinhos e amigos, realizando aceiros em torno do sítio com tratores para tentar impedir que o incêndio se alastrasse para outras propriedades. Porém, o fogo atingiu área rural denominada Pousada Kim.

Durante a inspeção, a PMA constatou que foram queimados 1,239 hectares de APP (Área de Preservação Ambiental) e 2,821 hectares de área agropastoril.

O uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente também prevê multas de R$ 1.000 por hectare ou fração, podendo ser aumentadas pela metade se o incêndio for provocado. Segundo o site Cenário MS, diante dos fatos, foram aplicadas sanções administrativas ao infrator, totalizando R$ 15.311 em multas: R$ 12.490 pela queima de 1,239 hectares de APP, e R$ 2.821 pela queima de 2,821 hectares de área agropastoril.

O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, e foi registrado como destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também