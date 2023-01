"Pane" de energia elétrica causa acidente em residência

Um incêndio destruiu uma residência no bairro Guatós, em Corumbá, na manhã desta terça-feira (10). A equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e viu que as chamas se concentravam numa edícula nos fundos da casa e realizou o combate e extinção do fogo, resfriamento, ventilação e rescaldo no cômodo.

Foram danificados pelo fogo, uma motocicleta, um freezer, além de um guarda-roupas, documentos, estrutura de madeira da casa e vários utensílios.

Segundo relato da moradora, o fogo estava concentrado na fiação elétrica do telhado na parte interior. A proprietária da casa relata, também, que no período da manhã estava ocorrendo vários “picos” de energia elétrica, com idas e vindas repentinas da energia.

Foram utilizados cerca de 500 litros de água neste atendimento. Um cachorro que estava preso pela coleira acabou morrendo devido ao forte calor e a fumaça que tomou conta do local.

