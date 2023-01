'Foi uma fatalidade', diz homem que enterrou cachorrinha viva na Capital

O homem, de 50 anos, suspeito de ter enterrado uma cadela em trabalho de parto durante a quarta-feira (25), na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, foi detido na manhã desta quinta-feira (26) após diligências da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Na delegacia, o homem prestou depoimento e afirmou que houve "uma fatalidade" ao relatar como tudo aconteceu. A cachorrinha não sobreviveu, mas dois filhotes foram resgatados da barriga do animal e recebem tratamento.

"Foi uma fatalidade. A cachorra estava grávida, ela cavucou o buraco e entrou [para ter os filhotes], e eu peguei uma madeira e a enxada, fui cutucando e não tinha cachorro e fui fechar para ela não dar cria ali e não morrer", disse.

O homem explicou que a culpa pode ter sido também da pessoa que o denunciou, um dos moradores do conjunto de casas em um terreno. Segundo o suspeito, mesmo com o morador tendo ciência do enterro da cadela, ele tinha que ter cavado o buraco e retirar a cadela.

"Ele tinha que cavucar o buraco e tirar a cachorro, depois chamava a polícia. Como que vai chamar a polícia depois de 4, 5 horas? O QI do cara é fraco", argumentou na delegacia.

Segundo as informações, ele deve responder por maus-tratos.

