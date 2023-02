Folião é detido pela PM após se fantasiar de presidiário

Um jovem de 20 anos foi preso em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (18), após ter saído de casa fantasiado de presidiário, com direito até tornozeleira eletrônica feita de fita isolante.

Segundo a Polícia Militar, o homem e seu amigo foram abordados durante um patrulhamento na região após a roupa do folião, idêntica a utilizada pelos presidiários do sistema prisional de Minas Gerais, chamar a atenção dos policiais.

Ao abordarem os suspeitos, a PM suspeitou que algo estava errado ao perceber o nervosismo do “preso” e seu amigo.

Ao revistarem os dois, foi encontrada uma pochete com quinze buchas de maconha e quinze pinos de cocaína. À polícia, o jovem contou que achou que a fantasia facilitaria a comercialização das drogas durante o carnaval mineiro.

Ele ainda detalhou aos policiais como fez a tornozeleira falsa, utilizando uma capinha velha de celular, um pedaço de cinto de segurança e fita isolante.

