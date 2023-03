ApÃ³s ser condenado por estupro, homem Ã© preso em TrÃªs Lagoas

Na tarde desta quinta-feira (30), um homem, de 47 anos, foi preso em Três Lagoas por estar foragido após ser condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de estupro e favorecimento à prostituição. A prisão foi realizada por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais).

Segundo informado pela polícia, o caso havia sido registrado em maio de 2017 na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade, que passou a investigar o crime e consequentemente finalizar o inquérito policial.

O Ministério Público denunciou o homem por manter diversas relações sexuais com a adolescente, na época com 17 anos, em troca de favores materiais. Com o término do processo judicial, ele foi condenado, sendo oito anos pela prática do crime de estupro, e quatro anos pela prática do crime de favorecimento a prostituição.

Ele permanecia em liberdade, pois havia impetrado um recurso, mas após o esgotamento dos meios recursais, foi expedido um mandado de prisão pela 3ª Vara Criminal e cumprido no início da tarde de ontem, quando os policiais encontraram o condenado em sua residência.

Ele foi conduzido à sede da Delegacia de Três Lagoas, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão, e após ser submetido a realização do exame de corpo de delito, ele foi conduzido à penitenciária, para o início do cumprimento da pena.

