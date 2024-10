Foragido da justiça do Ceará morre ao entrar em confronto com o BOPE em Campo Grande

Francisco Walisson Rodrigues de Sousa, de 31 anos, morreu após entrar em confronto com policiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), na tarde desta segunda-feira (14), no Jardim Joquei Club, em Campo Grande. Ele era considerado foragido da justiça do Ceará, pois havia dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor.

Esse mesmo criminoso, no dia 27 de junho deste ano, tentou roubar um carro forte na cidade de Icapuí, no interior cearense.

Equipes do Bope estiveram realizando vigilância no endereço onde possivelmente Francisco estaria escondido. Por um momento, os policiais visualizaram que ele saiu do imóvel sem camiseta e as tatuagens a mostra no tórax e nos braços ajudaram a reconhecê-lo.

Assim, os militares tentaram a aproximação na forma de abordá-lo, mas ele entrou novamente na residência em direção aos fundos do imóvel e ao perceber que o perímetro estava cercado, passou a tentar a fuga pelo telhado da casa.

Os policiais notaram o barulho e retornaram para a frente da casa e visualizaram que o criminoso sacou uma pistola e apontou para os militares com a intenção de atirar contra eles, mas repelindo a ameaça e injusta agressão, um dos militares disparou uma única vez, com intuito de desarmá-lo.

Após a aproximação e o desarme, os policiais socorreram Walisson Rodrigues para o Hospital Regional, mas que diante do ferimento, não resistiu e faleceu nas dependências da unidade hospitalar no final da tarde.

Na casa ainda havia quatro chips de celular e pouco mais de R$ 1,1 mil em dinheiro.

