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Foragido da JustiÃ§a por trÃ¡fico e crimes patrimoniais Ã© preso em Campo Grande

IndivÃ­duo tinha histÃ³rico criminal e era considerado de alta periculosidade

19 marÃ§o 2026 - 13h55Vinicius Costa
Prisão ocorreu após investigação da DERFPrisÃ£o ocorreu apÃ³s investigaÃ§Ã£o da DERF   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Homem, de 26 anos, foragido da Justiça após evadirse do Centro Agroindustrial da Gameleira, foi preso pela Polícia Civil nesta quartafeira (18) no bairro Guanandi, em Campo Grande (MS). A captura foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos.

Segundo a polícia, o homem cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e tinha antecedentes por furtos, receptação, violência doméstica e outros delitos patrimoniais. Ele foi considerado de alta periculosidade pelas autoridades.

Após ser localizado, o foragido foi conduzido à unidade policial para a comunicação formal da prisão às autoridades competentes.

Posteriormente, ele será recambiado ao sistema prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena. 

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