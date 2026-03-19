Foragido da JustiÃ§a por trÃ¡fico e crimes patrimoniais Ã© preso em Campo Grande

Homem, de 26 anos, foragido da Justiça após evadirse do Centro Agroindustrial da Gameleira, foi preso pela Polícia Civil nesta quartafeira (18) no bairro Guanandi, em Campo Grande (MS). A captura foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos.

Segundo a polícia, o homem cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e tinha antecedentes por furtos, receptação, violência doméstica e outros delitos patrimoniais. Ele foi considerado de alta periculosidade pelas autoridades.

Após ser localizado, o foragido foi conduzido à unidade policial para a comunicação formal da prisão às autoridades competentes.

Posteriormente, ele será recambiado ao sistema prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena.

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