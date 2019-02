Foragido é preso pela Guarda Municipal após furto em residência

Na manhã de quarta-feira (20), uma equipe da Guarda Municipal prendeu um homem identificado como C.R.S, foragido do Presídio Semi Aberto de Dourados. Ele também é acusado de furto em uma residência no Parque das Nações I.

A equipe da guarda municipal realizava rondas preventivas, próximo a Praça da Juventude quando o homem foi avistado e abordado devido a atitudes suspeitas.

Ele estava com um celular J7 da marca Samsung e uma mochila com várias peças de roupas. Em consita no sistema policial foi verificado que o mesmo era foragido.

Ele confessou o crime de furto a equipe e no momento da abordagem a vítima do furto ligou em um aparelho celular que estava com o acusado, informando sobre o crime.

A vítima reconheceu os pertences e o acusado foi preso e encaminhado ao 2° Distrito Policial.

