Trio é preso após tentativa de furto frustrada a banco

Johnny Menix Rodrigues Fraga, Alessander Fleitas Larangeira e Rojer Bernadino da Silva, fazem parque de uma quadrilha que tentou roubar uma agência bancaria no dia 31 de dezembro, o trio foi apresentado na manhã desta segunda-feira (14) em uma coletiva de imprensa realizada pela Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

De acordo o delegado João Paulo Sartori, no dia do crime os bandidos levaram apenas dois celulares da agência. “No dia do crime, Roger foi detido próximo ao local do crime. Após investigação conseguimos identificar os outros autores do crime e nesta manhã (14) e realizamos as prisões”, relatou o delegado.

Duas pessoas que estão envolvidas no crime, identificadas como Leonardo Serrano da Silva, vulgo "Mingau" e Elton Guimenez Sena, ainda estão foragidos.

Alessander, 21 anos, (com a bermuda de cor cinza) foi preso nesta amanhã por volta das 6h durante as investigações no bairro Piratininga. O suspeito não quis comentar, mas na residência foi localizado o veículo utilizado no dia do crime. Conforme as investigações, Alessander seria o motorista naquele dia.

Foi apresentado também, Roger, 23 anos, com (calça jeans) ele foi deixado para trás pelos comparsas e preso pelo Bope tentando fugir a pé, no dia do crime..

Johnny, um dos integrantes da quadrilha relatou que “cada um tinha sua participação no crime, um seria o "piloto" da fuga, outro iria abrir o cofre". Mas, deu errado ele (Roger) não colaborou com a equipe. Ele ainda foi identificado como participante de outra tentativa de assalto a banco, no bairro Moreninhas, entre os dias 24 e 25 de dezembro.

Segundo Johnny, o dinheiro seria divido entre o grupo, e daria cerca de R$ 50 mil para cada e que era pra fazer investimentos, "se tivesse dado certo estaríamos na praia novamente”, disse o suspeito.

Em relação a uma máscara que apreendida em sua casa, ele contou que utilizava como enfeite a usou na “Marcha da Maconha”.

