Foragido, homem apanha feio dos irmãos em Campo Grande

Um homem, de 35 anos, precisou de atendimento médico após ser agredido pelos seus próprios irmãos na madrugada desta quarta-feira (1°) na região da Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Apesar de receber atendimento, ele acabou sendo mantido sob escolta policial, pois estava com um mandado de prisão em aberto por evasão, conforme informado no boletim de ocorrência.

Ainda segundo o registro, as agressões aconteceram após um desentendimento entre os irmãos e quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem com a cabeça sangrando.

A vítima reclamava de fortes dores na costela e dos ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e por lá permaneceu, até ser liberado e encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

