Foragido por matar empresário em Jardim é preso pela polícia em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (6), Adão Viapiana, principal suspeito de ter cometido o assassinato do empresário Gilber Maciel Nogueira, de 60 anos, no dia 30 de junho em uma chácara na região de Jardim - a 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava escondido em um hotel da cidade. No entanto, a corporação decidiu resguardar detalhes do momento da detenção.

A investigação envolveu policiais do SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Jardim, além do apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

Adão deve ser ouvido pela delegada responsável pelo caso, Mariana Leite Thomaz da Costa, e depois será transferido para Jardim. O objetivo é colher detalhes em seu depoimento que leve a elucidação do crime praticado contra o empresário.

Gilber Maciel, o 'Beto da União', foi assassinado a tiros em sua chácara. O corpo dele havia sido encontrado por funcionários da propriedade rural, que acionaram as forças policiais e o Corpo de Bombeiros.

A suspeita é que o crime tenha sido feito de maneira passional.

