Foragido por tráfico, filho de desembargadora de MS é preso em SP

O ex-empresário Breno Fernando Solon Borges, procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi preso de novo durante a tarde de sábado (24), durante abordagem policial em Atibaia, no interior de São Paulo.

Breno é natural de Mato Grosso do Sul e ficou conhecido em todo país depois de ser preso com 170 quilos de maconha, além de 200 munições de fuzil em março de 2017. Acontece que o traficante também é filho desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, que na época ‘mexeu os pauzinhos’ para conseguir soltar o rapaz.

Ontem, conforme a CNN, Breno estava viajando como passageiro em um carro com o licenciamento atrasado que foi abordado pela equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep).

Durante a abordagem, foi descoberto o mandado de prisão contra o traficante, que hoje em dia trabalha como serralheiro. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes de Atibaia.

Aposentadoria compulsória – depois de ajudar o filho a sair da cadeia, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, foi aposentada compulsoriamente em outubro de 2021.

Na época, os conselheiros do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) entenderam que a magistrada do TJ-MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso) teria usado o cardo para beneficiar o filho, pois o ajudou a sair da prisão, uma vez que ela agiu para que o habeas corpus de soltura de Breno fosse deferido.

Na sequência, conforme a decisão, o rapaz seria preso de maneira preventiva em uma clínica psiquiátrica, após a alegação de insanidade mental. Pressionada pelos superiores, o diretor do presídio de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, realizou a soltura de Breno, que estava foragido até ontem.

