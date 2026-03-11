Menu
Polícia

Força Tática prende dois suspeitos de invadir área rural e apreende arma na Capital

Suspeitos foram flagrados demarcando terrenos e desmatando árvores nativas

11 março 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Suspeitos foram detidos pelas equipes da PMSuspeitos foram detidos pelas equipes da PM   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (10) suspeitos de participar de uma tentativa de invasão de propriedade rural no bairro Jardim Corcovado, em Campo Grande. A ação foi realizada por equipes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Força Tática.

A ocorrência teve início após uma denúncia sobre porte ilegal de arma de fogo em um assentamento na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversos indivíduos realizando demarcação de terrenos e o desmatamento de árvores nativas, como jatobá, ipê e pequi.

Um homem, de 46 anos, apontado como líder da invasão, foi flagrado com uma motosserra sem a documentação ambiental exigida. Testemunhas relataram aos policiais que, em ocasiões anteriores, ele teria efetuado disparos de arma de fogo e ameaçado moradores da região para tentar consolidar a posse da área.

Durante as diligências, um segundo suspeito, de 25 anos, afirmou ser o dono de um revólver calibre .32 com numeração alterada, que teria sido emprestado ao primeiro homem. A arma, com três munições intactas e duas deflagradas, foi localizada e apreendida em uma residência no bairro Radialista.

Os dois foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de invasão de propriedade, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Além do revólver, os policiais apreenderam a motosserra e ferramentas manuais utilizadas na demarcação dos lotes.

