Frio mata duas pessoas em MS

A frente fria que derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul pode ter feito duas vítimas fatais durante a madrugada desta quarta-feira (14), sendo uma em Ponta Porã e a outra em Campo Grande.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, as vítimas seriam moradores em situação de rua. Com as baixas temperaturas, a suspeita é de que eles tenham morrido de hipotermia.

A vítima de Ponta Porã era conhecida apenas como ‘Brian’ e estava deitado próximo a empresa Correcta, ao lado da MS-164. As temperaturas variaram entre 3°C e 5°C durante a madrugada. As equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até o local para fazer os levantamentos iniciais sobre a morte.

Já na Capital, logo nas primeiras horas da manhã de hoje as equipes policiais foram acionadas para ir até a Avenida Osvaldo Aranha, região do Jardim Monumento, onde a vítima estava caída.

À reportagem apurou que ele estava na marquise de uma loja da região. Quando os funcionários chegaram para acordá-lo, não tiveram sucesso e acionaram as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, responsáveis por constatar o óbito.

O morador de rua não possuía documentos para que fosse identificado. Equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até o local e assim como no caso de Ponta Porã, a vítima apresentava sinais de hipotermia.

Frente fria - Ponta Porã registrou a sensação térmica de -2,8°C, a mais baixa até o momento desde a chegada da frente fria.

As temperaturas foram apresentadas pelo meteorologista Natalio Abraão. A cidade fronteiriça com o lado paraguaio, inclusive, é detentora da mínima mais baixa registrando 4,9°C na madrugada e início da manhã de hoje.

Outras cidades da região sul também apresentaram mínimas bastante baixas, como é o caso de Sete Quedas que teve termômetros marcando 6,4°C, seguido por Amambai com 6,7°C e Dourados, a segunda maior cidade do Estado com 6,9°C.

Campo Grande apresentou mínima de 7,5°C nas primeiras horas da manhã. É esperado que nos próximos dias, essa temperatura quebre o recorde do mais baixo do ano, a uma semana do início do inverno, marcado para o dia 21 de junho.

Assistência - Quem encontrar algum morador em situação de vulnerabilidade, na rua, pode acionar o plantão da equipe da SAS nos números: (67) 99660-6539 e 99660-1469.

Deixe seu Comentário

Leia Também