Tentativa de fuga da Máxima é frustrada

Agentes penitenciários frustraram o que poderia ter sido um plano de fuga de detentos do Presídio de Segurança Máxima da Capital, no Jardim Noroeste, na noite do último sábado (29).

Segundo a polícia, grades de uma das celas do "Pavilhão 1" estavam serradas e escadas feitas de forma artesanal foram localizadas.

De acordo com a Agência Estadual de Administração Penitenciária, a tentativa foi descoberta através de apuração interna dos próprios agentes.Com as revelações, equipes fizeram varedura também no pavilhão dois do presídio durante este domingo (30).

Os detentos da cela onde as grades foram serradas permanecerão em processo disciplinar interno até o fim das apurações internas sobre o assunto.

