Fugindo de agressão, mulher esfaqueia marido e o deixa em estado grave na Capital

Uma mulher, de 34 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta sexta-feira (7) ao esfaquear seu marido, de 47 anos, e ser acusada de tentativa de homicídio no bairro Bosque Santa Monica, em Campo Grande. Ela fugia de ser agredida e acabou desferindo uma facada no peito da vítima, que está em estado grave na Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita ao ser abordada pela Polícia Militar, afirmou que estaria consumindo bebida alcoólica com seu companheiro, mas que em determinado momento iniciaram uma discussão.

Para os policiais, ela relatou que seu marido possui um histórico de agressão e queria agredi-la novamente, mas que a mulher havia o alertado que caso ele tentasse alguma coisa contra ela, iria esfaqueá-lo.

Ainda conforme o registro, o marido foi para cima da esposa e acabou recebendo o golpe de faca na região do peito. Os policiais rapidamente ajudaram o homem e o levaram para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Monica, que ficava a 100 metros da residência e souberam que o estado era considerado grave e precisaria ser encaminhado para um hospital.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia, autuada pelo crime de tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

