Fugindo de bicicleta, homem morre após apontar arma para PM no Vila Almeida

Paulo Sergio Ferreira, de 42 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (10) durante um confronto com a Polícia Militar na rua Flamengo, na região do Vila Almeida, em Campo Grande. Ele chegou a apontar uma arma para os policiais logo após invadir uma residência na tentativa de fuga.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares realizavam patrulhamento e tentou abordar o indivíduo de bicicleta conhecido por cometer furtos, quando ele iniciou a fuga e foi acompanhada de perto pela equipe.

Porém, em determinado momento, quando chegou no cruzamento da rua Flamengo com a rua Américo Brasiliense, o suspeito saltou da bicicleta e pulou o muro de uma residência, movimento também feito pelo policial na tentativa de abordá-lo.

Foi dado voz de abordagem, mas Paulo declinou e virou sacando uma arma de sua cintura, fazendo com que o militar reagisse e efetuasse um disparo para desarmá-lo. A equipe notou que havia sinais vitais no suspeito, pedindo apoio para o encaminhamento para uma unidade hospitalar. Com apoio, os militares levaram o suspeito para a Santa Casa, mas ele não resistiu.

Na delegacia, foi verificado que Paulo Sergio possuía um mandado de prisão em aberto devido à evasão de local de custódia e com ele estavam uma arma de fogo, bicicleta, estojo de munição, lanterna, e mochila.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

