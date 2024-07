Funcionária de frigorífico de Nova Andradina morre após carro capotar e pegar fogo em SP

A funcionária de um frigorifico de Nova Andradina, morreu durante um grave acidente ocorrido perto do horário do almoço desta segunda-feira (22), na rodovia Arlindo Béttio (SP-613), no trecho entre as cidades paulistas Euclides da Cunha Paulista e Rosana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a mulher estava indo trabalhar na unidade do frigorifico de Nova Andradina, mas na verdade, ela era funcionária da unidade de Pirapozinho, em São Paulo.

A apuração do site aponta que a mulher era motorista do carro, porém, em determinado momento perdeu o controle de direção e acabou capotando o veículo. Devido o acidente, o automóvel pegou fogo no acostamento da rodovia.

Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) estiveram no local para o atendimento da ocorrência. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.

Veja vídeo do veículo em que a vítima estava em chamas. Ela morreu carbonizada:

