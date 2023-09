Funcionária de lotérica é presa por furtar mais de R$ 11 mil em Ribas

A funcionária de uma lotérica, localizada em Ribas do Rio Pardo, foi presa ao ser acusada de furtar mais de R$ 11 mil. A jovem, de 19 anos, fazia transferências para a própria conta e para a conta bancária de um homem, já identificado pelas autoridades policiais.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site Notícias do Cerrado, a polícia soube do caso na manhã de quarta-feira (13), pois no dia anterior a contagem da lotérica apresentava um desfalque no caixa da jovem no valor de R$ 10 mil.

Após não ser descoberta e confiando de que seria igual, ela acabou realizando mais um depósito, dessa vez no valor de R$ 1.380 mil.

“Assim que foram recebidas as notícias da ocorrência do crime de furto, a Delegacia de Ribas do Rio Pardo imediatamente procedeu a diligências que culminaram com a captura ainda em flagrante de M. E. A. B., a qual confessou a prática do crime”, disse a delegada em nota ao site do interior.

Diante da situação flagrancial, a jovem foi encaminhada para a Delegacia de Ribas do Rio Pardo, onde o caso foi registrado.

