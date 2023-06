Funcionária de mercado rouba dinheiro de cliente e esconde em rolo de papel higiênico

A funcionária de um supermercado foi presa durante a tarde de quarta-feira (14), após furtar dinheiro da carteira de um cliente e esconder o valor dentro de um rolo de papel higiênico do banheiro. O caso aconteceu na cidade de Costa Rica.

De acordo com as informações policiais, a vítima estava fazendo compras e acabou esquecendo a carteira em cima da gôndola de limão, na sessão de verduras. Conforme levantado pela equipe de investigação, uma funcionária achou a carteira, entregou para uma outra trabalhadora, que teria ido até o banheiro com o objeto e depois de um tempo entregou para uma fiscal de caixa, que identificou quem era a vítima e pediu para que esta conferisse se estava tudo conforme ela havia deixado.

No entanto, ao fazer à verificação a vítima então percebeu que seu dinheiro não estava mais lá. A Polícia Civil foi acionada e ao perceber a movimentação no local, a autora bateu o cartão e foi embora, porém, a ação foi percebida pelos policiais, que a localizaram prendendo-a em flagrante por furto.

O dinheiro que ela havia escondido dentro de um rolo de papel higiênico. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde o caso foi registrado.

