FuncionÃ¡ria denuncia colega por 'encoxada' em supermercado de Campo Grande

Mulher, de 28 anos, procurou a delegacia no final da noite desta quinta-feira (13), para denunciar um colega de trabalho pelo crime de importunação sexual, após ser 'encoxada' e abraçada por trás pelo suspeito. O fato ocorreu em um supermercado da Vila Anahy, em Campo Grande.

A vítima explicou na delegacia que essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação, sendo que no dia 22 de fevereiro, o colega de trabalho voltou a importuná-la sexualmente.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, ela ressaltou que naquele episódio, o acusado havia 'prensado' ela na escada. Outro episódio aconteceu em meados de dezembro do ano passado, quando ele passou a fazer carinho no rosto da vítima e a puxou pelo braço.

Ainda segundo o registro, o suspeito impossibilita que a funcionária converse ou trabalhe com outro homem no supermercado. A vítima afirmou que está trabalhando no estabelecimento desde novembro do ano passado, sendo que o suspeito já atuava no local.

A mulher informou que essa é a primeira vez que denuncia o suspeito, mas conta com auxílio de câmeras de segurança que gravaram a ação delitiva, além de ter uma testemunha para apresentar.

O caso foi registrado como importunação sexual.

