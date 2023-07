Funcionárias de creche são presas por torturar e dopar crianças

Duas funcionárias de uma creche particular localizada no bairro Sol Nascente, em Naviraí, foram presas durante a manhã desta terça-feira (11). Elas são acusadas de torturar e dopar crianças.

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, denúncias anônimas levaram as equipes da Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), a instalar câmeras com áudio na instituição de ensino. Tudo foi feito com autorização da Justiça.

Por conta disso, conseguiram flagrar as autoras cometendo o crime contra os menores de idade. As duas foram presas em flagrante.

Ainda de acordo com o portal de notícias, uma coletiva será realizada na tarde de hoje, para que a delegada titular da DAM, Sayara Beatz, possa passar mais detalhes sobre o caso.

